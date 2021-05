Martin Freeman: la prima foto dell'attore nel dramma poliziesco BBC (Di giovedì 20 maggio 2021) Primo sguardo a Martin Freeman nella nuova serie poliziesca BBC The Responder, ambientata a Liverpool e scritta dall'ex poliziotto Tony Schumacher. BBC ha svelato la prima immagine del nuovo dramma poliziesco The Responder, con Martin Freeman. Scritto dall'ex agente di polizia Tony Schumacher e realizzato da Dancing Ledge Productions, Martin Freeman interpreta Chris, un agente di pronto intervento moralmente compromesso e in crisi che è costretto a collaborare con una nuova partner a inizio carriera (Adelayo Adedayo). La coppia si rende conto che la sopravvivenza in un mondo notturno implacabile dipenderà dalla loro reciproca collaborazione. "La sceneggiatura di Tony Schumacher era così unica e onesta che ho capito subito di voler far ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021) Primo sguardo anella nuova serie poliziesca BBC The Responder, ambientata a Liverpool e scritta dall'ex poliziotto Tony Schumacher. BBC ha svelato laimmagine del nuovoThe Responder, con. Scritto dall'ex agente di polizia Tony Schumacher e realizzato da Dancing Ledge Productions,interpreta Chris, un agente di pronto intervento moralmente compromesso e in crisi che è costretto a collaborare con una nuova partner a inizio carriera (Adelayo Adedayo). La coppia si rende conto che la sopravvivenza in un mondo notturno implacabile dipenderà dalla loro reciproca collaborazione. "La sceneggiatura di Tony Schumacher era così unica e onesta che ho capito subito di voler far ...

