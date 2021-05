Marocco-Spagna, l’ora della tolleranza zero della diplomazia marocchina (Di giovedì 20 maggio 2021) Ciò che è avvenuto nei giorni scorsi a Ceuta, nell’ambito della crisi diplomatica che va avanti da circa un mese tra Marocco e Spagna, è stata definita dai media di Rabat “l’ora della tolleranza zero della diplomazia marocchina”. L’assalto dei migranti alla frontiera dell’enclave spagnola di Ceuta è l’ultimo di una serie di episodi che rientrano in una crisi diplomatica più ampia tra i due Paesi del Mediterraneo legata alla questione del Sahara occidentale. Il Marocco infatti, da sempre partner dell’Unione Europea e in particolare della Spagna rispetto alla gestione del flusso migratorio dall’Africa ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 maggio 2021) Ciò che è avvenuto nei giorni scorsi a Ceuta, nell’ambitocrisi diplomatica che va avanti da circa un mese tra, è stata definita dai media di Rabat “”. L’assalto dei migranti alla frontiera dell’enclave spagnola di Ceuta è l’ultimo di una serie di episodi che rientrano in una crisi diplomatica più ampia tra i due Paesi del Mediterraneo legata alla questione del Sahara occidentale. Ilinfatti, da sempre partner dell’Unione Europea e in particolarerispetto alla gestione del flusso migratorio dall’Africa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Caos migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, per l'arrivo in massa di almeno 8.000 persone - tra cui adolesc… - Agenzia_Ansa : L'Europa non 'si lascerà intimidire da nessuno'. Lo dice il vice presidente della Commissione Ue Schinas parlando… - sole24ore : ?? Crisi #migranti, la #Spagna blinda i confini con il #Marocco. Esercito a #Ceuta: - evilnelle : @MauroATP @clatorrisi Spiega gli accordi che vincolano la Spagna con il Marocco e l'Italia con la Tunisia, il memor… - Gian59342003 : RT @Gianmar26145917: #TG5: #Lamorgese dalla #Tunisia si scaglia contro l'UE incapace di fornire una risposta comune al problema dei 'migran… -