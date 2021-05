Mario Draghi sul Decreto Sostegni Bis da 40 miliardi: “Paese riapre, ma non lascia indietro nessuno” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il premier Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa, per presentare il nuovo Decreto Sostegni bis. Il pacchetto consta in totale di 40 miliardi, tra cui 15,4 miliardi di ristori a fondo perduto, aiuti per spesa, bollette, affitto e i settori più colpiti dalle chiusure dovute all’emergenza sanitaria. Mario Draghi, soddisfazione per le riaperture e la campagna vaccinale Prima di entrare nel merito del Decreto Sostegni Bis, Mario Draghi ha voluto parlare delle novità del nuovo Decreto, delle riaperture anticipate approvate martedì sera. Draghi ha detto: “Vorrei esprimere la mia soddisfazione per la decisione del cdm che procede con le ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Il premierha parlato in conferenza stampa, per presentare il nuovobis. Il pacchetto consta in totale di 40, tra cui 15,4di ristori a fondo perduto, aiuti per spesa, bollette, affitto e i settori più colpiti dalle chiusure dovute all’emergenza sanitaria., soddisfazione per le riaperture e la campagna vaccinale Prima di entrare nel merito delBis,ha voluto parlare delle novità del nuovo, delle riaperture anticipate approvate martedì sera.ha detto: “Vorrei esprimere la mia soddisfazione per la decisione del cdm che procede con le ...

