Mario Draghi: "Mai parlato di tassa di successione. Rimbalzo Pil già in questo trimestre" (Di giovedì 20 maggio 2021) “Non ne abbiamo mai parlato, non l’abbiamo mai guardata ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiede di commentare la proposta di Enrico Letta di tassare i più ricchi per pagare una dote ai giovani. Draghi ha poi annunciato: “Ci aspettiamo che la nostra economia abbia un Rimbalzo già in questo trimestre, le cifre di crescita di quest’anno probabilmente saranno riviste al rialzo”. Il premier ha avvertito: ”È presto per poter parlare di crescita sostenuta, sarà un Rimbalzo. Perché diventi crescita sostenuta, per affermarsi nel tempo avremo bisogno del Pnrr”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) “Non ne abbiamo mai, non l’abbiamo mai guardata ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli”. Lo ha detto il presidente del Consiglio,, in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiede di commentare la proposta di Enrico Letta dire i più ricchi per pagare una dote ai giovani.ha poi annunciato: “Ci aspettiamo che la nostra economia abbia ungià in, le cifre di crescita di quest’anno probabilmente saranno riviste al rialzo”. Il premier ha avvertito: ”È presto per poter parlare di crescita sostenuta, sarà un. Perché diventi crescita sostenuta, per affermarsi nel tempo avremo bisogno del Pnrr”.

