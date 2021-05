Mario Draghi in conferenza stampa | «Decreto Sostegni Bis guarda al futuro»

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta la #ConferenzaStampa del Presidente Mario Draghi con il Ministro dell’Economia e delle Finanze… - ItaliaViva : In diretta la conferenza stampa del Presidente Mario #Draghi per illustrare il Decreto ‘Imprese, Lavoro, Profession… - reportrai3 : L'ufficio di presidenza del Copasir ha deciso di chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi di attivare un'i… - FerdiGiugliano : “È un decreto che guarda al futuro e che allo stesso tempo non lascia indietro nessuno” (Mario Draghi) - 0rnellaB : RT @MediasetTgcom24: Mario Draghi fa il 'volontario' per lo Stato e rinuncia allo stipendio da premier #mariodraghi -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

Lo dice il premierin conferenza stampa. "Voglio esprimere la mia soddisfazione per la decisione di lunedì scorso sulle riaperture graduali con il rischio calcolato, per procedere un po' ...In conferenza stampa, a illustrare le misure del decreto approvato in Cdm, il presidente del Consiglio,, affiancato dal ministro dell'Economia Daniele Franco e dal ministro del Lavoro Andrea Orlando Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per le imprese, il lavoro, i giovani, la ...Roma, 20 mag. (LaPresse) - "Per la prima volta c'è un fondo per la ricerca di base che stanzia 50 milioni quest'anno e 150 milioni per ogni anno per gli anni ...Roma, 20 mag. (LaPresse) - "Per l'occupazione ci sono in campo misure molto significative e per i giovani c'è un ampia parte del decreto, fino a 36 anni ...