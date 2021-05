Maria Maddalena | muore tre ore dopo la seconda dose del vaccino Pfizer | le possibili cause

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 20 maggio 2021) Le risposte sono attese dall'autopsia che si terrà all'Istituto di Medicina legale di Pavia. Resta un mistero al momento la morte diPecchi, la donna di 74 anni deceduta martedì dentro la sua abitazione a San Colombano al Lambro poche oreaver ricevuto ladelanti-Covid, all'hub vaccinale di Sant'Angelo Lodigiano. A ucciderla probabilmente è stato un infarto. Da chiarire, come avvenuto in altri casi, sono i motivi del malore che è arrivato in maniera improvvisa. La donna, infatti, secondo quanto ricostruito finora, non aveva malattia particolari. Il decesso della 76enne è avvenuto pocole 13.30 di martedì. Inutili i soccorsi che prontamente sono intervenuti per provare a salvare la donna. Sul ...