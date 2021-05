Mamma per la quarta volta, la modella l’ha annunciato a sorpresa: notizia fantastica, gioia immensa (Di giovedì 20 maggio 2021) La splendida Laetitia Casta è diventata Mamma per la quarta volta: la modella l’ha annunciato a sorpresa, che notizia straordinaria! Dopo Elisa Di Francisca, un’altra incredibile sorpresa in arrivo: la super e famosissima modella ha annunciato di essere diventata Mamma per la quarta volta. Avete letto proprio bene, si. La star di tutte le passerelle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 20 maggio 2021) La splendida Laetitia Casta è diventataper la: la, chestraordinaria! Dopo Elisa Di Francisca, un’altra incredibilein arrivo: la super e famosissimahadi essere diventataper la. Avete letto proprio bene, si. La star di tutte le passerelle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Simo_Ventura : Mia mamma è caduta. Frattura dell’omero ma grazie a Dio composta per cui gli hanno messo un busto. Ringrazio il… - SimoPillon : In piazza, insieme a tanta tanta gente, è venuto anche Matteo Salvini! Un popolo in piazza per dire #nozan Per dir… - davidemaggio : @tommaso_zorzi Appunto. Vedrai che il nuovo progettone andrà meglio. Se però il tuo atteggiamento è questo, la solu… - colelildylbabs : RT @vuoicustodire: Ok, ma come si fa a non immaginarla mamma? Chiedo per Pedro #PRELEMI - Boss_of_DTCS : Oggi pomeriggio festa dei remigini... ho iniziato a piangere scrivendo il biglietto del regalo stamattina, più tard… -