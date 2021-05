Mamma e figlia 13enne litigano e si sfiora la tragedia: la donna precipita da una finestra (Di giovedì 20 maggio 2021) Mamma e figlia 13enne litigano e si sfiora la tragedia. Una donna stamattina è finita in ospedale al culmine di una lite con la figlia tredicenne, alla quale è intervenuta la Polizia. precipitata da una finestra al primo piano in zona Montagnola a Roma, ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche ed è stata soccorsa con l’ambulanza con codice giallo. Momenti di paura in via Aristide Leonori a Roma, dove gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a seguito della segnalazione di una lite in famiglia, per la quale è stato necessario anche l’intervento di un’ambulanza, che ha trasportato la donna in ospedale. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 19 maggio, in zona ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 20 maggio 2021)e sila. Unastamattina è finita in ospedale al culmine di una lite con latredicenne, alla quale è intervenuta la Polizia.ta da unaal primo piano in zona Montagnola a Roma, ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche ed è stata soccorsa con l’ambulanza con codice giallo. Momenti di paura in via Aristide Leonori a Roma, dove gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a seguito della segnalazione di una lite in famiglia, per la quale è stato necessario anche l’intervento di un’ambulanza, che ha trasportato lain ospedale. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 19 maggio, in zona ...

