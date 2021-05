Mama è il nuovo singolo di Sacramento: “Un brano è venuto al mondo in modo molto naturale” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Storie di lupi solitari e cavalli ribelli, cactus per chilometri, montagne di cappelli da cowboy: lo scenario da cui nasce Mama non ha niente a che fare con l’isolato dove sei cresciuto. Togli la giacca firmata perché fra la mandria non serve” Lunedì 10 maggio 2021 è uscito Mama, il nuovo singolo di Sacramento prodotto da Luca Bergomi (Dumbo Gets Mad). Fuori per La Tempesta International e per l’etichetta americana SXN, un nuovo capitolo che è un anticipo della più lontana e allucinata delle estati e del nuovo album di prossima uscita, per il progetto lo-fi definitivo italiano, Sacramento. Sacramento ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Mama” è il tuo nuovo singolo, di che cosa ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 maggio 2021) “Storie di lupi solitari e cavalli ribelli, cactus per chilometri, montagne di cappelli da cowboy: lo scenario da cui nascenon ha niente a che fare con l’isolato dove sei cresciuto. Togli la giacca firmata perché fra la mandria non serve” Lunedì 10 maggio 2021 è uscito, ildiprodotto da Luca Bergomi (Dumbo Gets Mad). Fuori per La Tempesta International e per l’etichetta americana SXN, uncapitolo che è un anticipo della più lontana e allucinata delle estati e delalbum di prossima uscita, per il progetto lo-fi definitivo italiano,ci ha gentilmente concesso un’intervista. “” è il tuo, di che cosa ...

