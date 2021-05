Mai tanti sfollati nel mondo: ma la colpa è più del cambiamento climatico che della guerra (Di giovedì 20 maggio 2021) Più di 55 milioni. È il numero di persone che, nel mondo, sono state costrette a spostarsi a causa di conflitti e disastri naturali nel 2020. Ben 40,5 milioni si sono spostate all’interno del loro paese, il dato più alto degli ultimi 10 anni. Lo racconta un rapporto delle organizzazioni non governative Internal Displacement Monitoring Centre e Norwegian Refugee Council. Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Più di 55 milioni. È il numero di persone che, nel mondo, sono state costrette a spostarsi a causa di conflitti e disastri naturali nel 2020. Ben 40,5 milioni si sono spostate all’interno del loro paese, il dato più alto degli ultimi 10 anni. Lo racconta un rapporto delle organizzazioni non governative Internal Displacement Monitoring Centre e Norwegian Refugee Council.

