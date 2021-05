Mahmood, Klan: dove è stato girato il nuovo video? Dov’è Fiumara D’Arte? (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo poche ore dall’uscita il video del nuovo singolo di Mahmood, Klan, è un successo che sta attirando tantissimi fan: ma dove è stato girato? Scopriamo tutti i dettagli utili e come raggiungere i luoghi del video! Leggi anche: Sanremo 2021, Mahmood: vero nome, età, fidanzato, carriera, Instagram Mahmood: dove è stato girato il video di... Leggi su donnapop (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo poche ore dall’uscita ildelsingolo di, è un successo che sta attirando tantissimi fan: ma? Scopriamo tutti i dettagli utili e come raggiungere i luoghi del! Leggi anche: Sanremo 2021,: vero nome, età, fidanzato, carriera, Instagramildi...

Advertising

VEVO_IT : Siete pronti? @Mahmood_Music è tornato con un video ufficiale incredibile FireNon perdetevi “Klan” Right-pointing t… - RadioAirplay_it : ??Dei nuovi singoli italiani usciti venerdì 14 maggio entrano in #Top50 nell'#airplay #chart parziale ?????? •… - itsamybtw : Ho visto il video di #Klan e, nonostante la canzone continui a farmi cagare, il video è spaziale COME TUTTO quello… - massyscalinci : RT @MariaclaraPra: 'Mv di Klan girato a Fiumara,parco d'arte contemporanea ideato dal mecenate Antonio Presti,impegnato in progetti di tute… - _moodyart_ : Mahmood ha fatto uscire il video di klan. IL VIDEO DI KLAN! Ti twerka il cuore a mille @Mahmood_Music #mahmood -