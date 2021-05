Advertising

TV7Benevento : Mafia: domani a Palazzo Pirelli la commemorazione della strage di Capaci... - cd_00001 : RT @RaiStoria: “SeDici storie”, che racconta personaggi di valore e vicende virtuose della storia italiana, dedica una puntata a due uomini… - MariaPi38360036 : RT @RaiStoria: “SeDici storie”, che racconta personaggi di valore e vicende virtuose della storia italiana, dedica una puntata a due uomini… - tax_tweet : RT @RaiStoria: “SeDici storie”, che racconta personaggi di valore e vicende virtuose della storia italiana, dedica una puntata a due uomini… - RaiStoria : “SeDici storie”, che racconta personaggi di valore e vicende virtuose della storia italiana, dedica una puntata a d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia domani

Metro

, venerdì 21 maggio, nella splendida cornice della Valle dei Templi ad Agrigento, a pochissimi chilometri dal luogo dove Giovanni Paolo II il 9 maggio del 1993 lanciò l'anatema contro la, ...... sarà a Roma, giovedì 20 maggio, per partecipare alla cerimonia all'Altare della Patria in occasione del Memorial Day in ricordo delle vittime del terrorismo, della, del dovere e di ogni ...Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Si terrà domani mattina, venerdì 21 maggio, a Palazzo Pirelli, il ricordo della strage di Capaci in occasione del ...Ospiti De Magistris, Nicaso e gli avvocati Barillaro e De Luca. Numerosi contributi esclusivi. Tra questi un’intervista di fortissimo impatto all’avvocato Staiano, difensore di Pittelli (ASCOLTA L'AUD ...