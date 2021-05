M5s, il tribunale di Cagliari revoca il curatore speciale: “Ha chiesto a Rousseau l’elenco degli iscritti ma non può farlo” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il legale nominato per fare il curatore speciale dell’associazione Movimento 5 stelle aveva chiesto a Rousseau l’elenco degli iscritti. Ma non aveva alcun titolo per farlo. Per questo motivo il tribunale di Cagliari ha deciso di revocare il mandato all’avvocato Silvio Demurtas per sostituirlo con un altro legale, sempre Cagliaritano, Gianluigi Perra. “L’attività demandata all’avvocato Silvio Demurtas con la nomina a curatore speciale dell’Associazione Movimento Cinque Stelle è limitata alla rappresentanza della predetta Associazione nel procedimento di impugnazione della delibera di esclusione dell’associata Carla Cuccu da costei intrapreso”, si legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Il legale nominato per fare ildell’associazione Movimento 5 stelle aveva. Ma non aveva alcun titolo per. Per questo motivo ildiha deciso dire il mandato all’avvocato Silvio Demurtas per sostituirlo con un altro legale, sempretano, Gianluigi Perra. “L’attività demandata all’avvocato Silvio Demurtas con la nomina adell’Associazione Movimento Cinque Stelle è limitata alla rappresentanza della predetta Associazione nel procedimento di impugnazione della delibera di esclusione dell’associata Carla Cuccu da costei intrapreso”, si legge ...

