Lutto nel mondo degli anime: morto Kentaro Miura, autore di Bersek (Di giovedì 20 maggio 2021) Addio a Kentaro Miura, fumettista giapponese conosciuto in tutto il mondo per il suo manga Bersek: è morto in seguito a una dissezione aortica acuta. È morto a soli 54 anni Kentaro Miura, noto fumettista giapponese conosciuto dagli amanti degli anime soprattutto per essere l’autore del manga Bersek. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la rivista Young Animal Comics, della casa editrice giapponese Hakusensha, che nelle sua pagine pubblica da oltre trent’anni il manga. “Vogliamo esprimere il nostro massimo rispetto e gratitudine per il lavoro svolto e preghiamo per lui”, si legge nel post pubblicato su Twitter. Miura, originario di Chiba, è ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021) Addio a, fumettista giapponese conosciuto in tutto ilper il suo manga: èin seguito a una dissezione aortica acuta. Èa soli 54 anni, noto fumettista giapponese conosciuto dagli amantisoprattutto per essere l’del manga. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la rivista Young Animal Comics, della casa editrice giapponese Hakusensha, che nelle sua pagine pubblica da oltre trent’anni il manga. “Vogliamo esprimere il nostro massimo rispetto e gratitudine per il lavoro svolto e preghiamo per lui”, si legge nel post pubblicato su Twitter., originario di Chiba, è ...

