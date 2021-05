Luna Reyes, la volontaria di Ceuta che abbraccia il migrante e l’odio social: costretta a oscurare i profili (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel video circolato sul web si vede la ventenne che abbraccia un migrante senegalese. Sul suo profilo social l’hanno attaccata i sostenitori del partito di estrema destra Vox e altri utenti furiosi per l’arrivo di 8 mila migranti Leggi su corriere (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel video circolato sul web si vede la ventenne cheunsenegalese. Sul suo profilol’hanno attaccata i sostenitori del partito di estrema destra Vox e altri utenti furiosi per l’arrivo di 8 mila migranti

