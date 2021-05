L' Ue acquista due miliardi di dosi di Pfizer per i prossimi due anni | siglato un nuovo contratto

Advertising

CCKKI : RT @globalistIT: - globalistIT : - ilculodiabba : Mi dovete spiegare perché su Vinted la gente compra i set, ma non schiaccia su acquista, compra e dopo due giorni q… - TricksMale : RT @OfferteSconti21: ??? BOROTALCO GRATI COL CASHBACK ?? Borotalco Deodorante Spray Invisible, 150ml ?? Al costo di GRATIS anzichè 3,69€ ???? h… - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ??? BOROTALCO GRATI COL CASHBACK ?? Borotalco Deodorante Spray Invisible, 150ml ?? Al costo di GRATIS anzichè 3,69€ ???? h… -

Ultime Notizie dalla rete : acquista due

La Gazzetta della Val d'Agri

Tutti gli stati Ue adesso dovrebbero essere al sicuro dal virus: è stato infatti siglato dalla Commissione europea il terzo contratto con le società farmaceutiche BioNTech e Pfizer. Questo genera l'...In questo contesto la riapertura al pubblico del Parco tematico Fico all'interno di Caab... 'L'energia prodotta dall'impianto è utilizzata anche per alimentarecolonnine di ricarica per i ...Si tratta di 900 milioni di dosi del vaccino attuale e di un vaccino adattato alle varianti, con la possibilità di acquistarne altre 900 milioni di dosi. Von der Leyen: "Buona notizia per i cittadini ...Contrapposte manifestazioni in tutta Italia a sostegno delle ragioni delle parti in conflitto. Incoraggianti segnali di ricerca di una pace giusta, ma resta il nodo politico delle fornitura di armi ad ...