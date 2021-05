Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor (Di giovedì 20 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – X Factor sceglie il suo frontman: sarà Ludovico Tersigni il conduttore dello show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e NOW.Romano, 25 anni, Tersigni è tra i protagonisti di Skam Italia, vero fenomeno generazionale che ha rivoluzionato il genere delle teen series e tenuto incollati agli schermi migliaia di fan per quattro stagioni. Recitazione ma anche musica, di cui è grande appassionato: oltre a conoscerla e ad ascoltarla, suona il basso e la chitarra e ha una band di cui non ha mai svelato il nome.Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, afferma: «Nella scelta del nuovo conduttore di X Factor, abbiamo deciso di lasciarci guidare da due capisaldi della storia di Sky: la ricerca del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Xsceglie il suo frontman: saràildello show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e NOW.Romano, 25 anni,è tra i protagonisti di Skam Italia, vero fenomeno generazionale che ha rivoluzionato il genere delle teen series e tenuto incollati agli schermi migliaia di fan per quattro stagioni. Recitazione ma anche musica, di cui è grande appassionato: oltre a conoscerla e ad ascoltarla, suona il basso e la chitarra e ha una band di cui non ha mai svelato il nome.Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, afferma: «Nella scelta deldi X, abbiamo deciso di lasciarci guidare da due capisaldi della storia di Sky: la ricerca del ...

