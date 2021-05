Luca Onestini e Ivana Mrazova, silenzio di tomba ma i fan “vociferano”: “Si sono lasciati!” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il silenzio incessante di Luca Onestini e Ivana Mrazova sta “stancando” i fan: si sono lasciati e non trovano il “coraggio” di farlo sapere agli estimatori? sono giorni che il gossip continua a vociferare sul loro conto. Luca Onestini e Ivana Mrazova, silenzio di tomba ma i fan “vociferano” Inutile negarlo: da tempo Ivana e Luca vivono vite del tutto separate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilincessante dista “stancando” i fan: silasciati e non trovano il “coraggio” di farlo sapere agli estimatori?giorni che il gossip continua a vociferare sul loro conto.dima i fan “” Inutile negarlo: da tempovivono vite del tutto separate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

