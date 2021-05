L'organizzazione fascista Ultima Legione sgominata dalla Polizia di Stato (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Sono 30 gli indagati e 25 le perquisizioni domiciliari che la Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica de L'Aquila*, sta eseguendo in 18 diverse province nei confronti di altrettanti sodali dell'organizzazione denominata "Ultima Legione" ai quali viene conteStato il perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, con istigazione all'uso della violenza quale metodo di lotta politica e diffusione online di materiale che incita all'odio ed alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi. Le indagini sono state avviate nel 2019 su alcuni sodali residenti nella Regione Abruzzo e si sono poi sviluppate riguardo alle condotte tenute anche da altri soggetti, accusati di essere partecipi della stessa ... Leggi su agi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Sono 30 gli indagati e 25 le perquisizioni domiciliari che ladi, su delega della Procura della Repubblica de L'Aquila*, sta eseguendo in 18 diverse province nei confronti di altrettanti sodali dell'denominata "" ai quali viene conteil perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito, con istigazione all'uso della violenza quale metodo di lotta politica e diffusione online di materiale che incita all'odio ed alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi. Le indagini sono state avviate nel 2019 su alcuni sodali residenti nella Regione Abruzzo e si sono poi sviluppate riguardo alle condotte tenute anche da altri soggetti, accusati di essere partecipi della stessa ...

