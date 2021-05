Loredana Lecciso ingrassata? La showgirl ammette | “Ho preso qualche chilo con il Covid”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 20 maggio 2021)sta approfittando di questo periodo di pandemia per trascorrere più tempo con la sua famiglia al completo. Lavive attualmente a Cellino San Marco, in compagnia del suo compagno Al Bano e dei suoi figli. E in una recente intervista rilasciata al settimanale NuovoTv, la soubrette ha rivelato come sta passando quest’ultimo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.