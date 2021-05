Lombardia, vaccino anti Covid ai 40enni: aperte le prenotazioni (Di giovedì 20 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Già da ieri sera intorno alle 22, con qualche ora d’anticipo rispetto alla scadenza annunciata, come già era accaduto in passato, in Lombardia sono state aperte le prenotazioni per il vaccino anti-Covid agli over 40. Possono prenotare l’iniezione tutti i nati fino al 1981 (restano aperte tutte le altre categorie come soggetti estremamente vulnerabili, portatori tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 20 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Già da ieri sera intorno alle 22, con qualche ora d’cipo rispetto alla scadenza annunciata, come già era accaduto in passato, insono stateleper ilagli over 40. Possono prenotare l’iniezione tutti i nati fino al 1981 (restanotutte le altre categorie come soggetti estremamente vulnerabili, portatori tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Corriere : Vaccini, in Lombardia è scattata (prima delle 22) la corsa alle prenotazioni per gli over 40 - Corriere : Vaccini, in Lombardia è scattata (prima delle 22) la corsa alle prenotazioni per gli ov... - martaottaviani : Sono proprio contenta di avere avvisato che @RegLombardia ha aperto le vaccinazioni in anticipo. Mi stanno ringrazi… - teodamia : RT @RobertoBurioni: È aperta la prenotazione per il vaccino anti COVID-19 per i 40-50 della regione Lombardia. Accorrete numerosi. - ilNotiziarioInd : Lombardia, vaccino anti Covid ai 40enni: aperte le prenotazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia vaccino Vaccini, ancora scoperti 12 milioni di italiani over 60 ... compresi fra i 60 e i 70 anni, potrebbe aver rifiutato invece il vaccino Astrazeneca, anche se al ... Per la vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti, ai ritmi di adesso, se ci fossero ...

Vaccino Covid, seconda dose in vacanza: gli accordi tra le Regioni Vaccino Covid: le ultime notizie e gli approfondimenti Vaccini Covid in Lombardia, prenotazioni degli over 40 da giovedì, under 40 dal 27. In due settimane le iscrizioni di 3,3 milioni di persone ...

Vaccino Covid Lombardia: aperte le prenotazioni per i 40enni, un piano per senzatetto e migranti Corriere Milano Vaccini, via alle iscrizioni per i 40-49enni. Ipotesi di adesione al 70% Era inizialmente prevista a partire dalla mezzanotte la possibilità per gli over 40 della Lombardia di prenotare il vaccino anticovid. Ma la possibilità di prenotarsi è stata anticipata di qualche ora ...

Atalanta-Juventus alla prova del coprifuoco: a Bergamo la notte agrodolce dei tifosi Con il nuovo Decreto legge sulle riaperture il coprifuoco è passato dalle 22 alle 23: un'ora in più di uscita prima che il coprifuoco venga esteso a mezzanotte per poi essere definitivamente abolito.

... compresi fra i 60 e i 70 anni, potrebbe aver rifiutato invece ilAstrazeneca, anche se al ... Per la vicepresidente della RegioneLetizia Moratti, ai ritmi di adesso, se ci fossero ...Covid: le ultime notizie e gli approfondimenti Vaccini Covid in, prenotazioni degli over 40 da giovedì, under 40 dal 27. In due settimane le iscrizioni di 3,3 milioni di persone ...Era inizialmente prevista a partire dalla mezzanotte la possibilità per gli over 40 della Lombardia di prenotare il vaccino anticovid. Ma la possibilità di prenotarsi è stata anticipata di qualche ora ...Con il nuovo Decreto legge sulle riaperture il coprifuoco è passato dalle 22 alle 23: un'ora in più di uscita prima che il coprifuoco venga esteso a mezzanotte per poi essere definitivamente abolito.