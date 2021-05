Lombardia | rinnovo ai vertici del comitato paritetico di controllo e valutazione

(Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Marco Degli Angeli (M5s) è il nuovo presidente deldidel Consiglio regionale della, eletto all'unanimità dei voti. Il presidente dell'Assemblea regionale, Alessandro Fermi, ha aperto oggi la riunione dedicata aldegli incarichi dell'organismo consiliare. Alla presidenza delsi alternano maggioranza e opposizione, con una nuova elezione intorno alla metà della legislatura, a norma del regolamento. Barbara Mazzali (FdI), presidente dell'organismo fino ad oggi, è stata confermata al vertice dello stesso nel ruolo di vice presidente. "Siamo in una fase di necessaria resilienza - ha detto Degli Angeli - e la nostra prima responsabilità in questi tempi difficili è che le nostre leggi siano adeguate, ...

Affaritaliani.it

