Lombardia: regione sostiene e patrocina progetto 'palestre digitali' per giovani (2) (Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) – Le candidature alla nuova edizione di 'palestre digitali' sono aperte fino al 27 maggio. Le lezioni si terranno dall'11 giugno al 9 luglio. Sul sito dedicato di regione Lombardia si possono trovare tutte le informazioni necessarie (https://bit.ly/3fv3VSc). Gli strumenti utilizzati sono all'avanguardia, attraverso un percorso totalmente online, che favorisce l'acquisizione di 'skill' e competenze chiave, con circa 50 ore dedicate a 'project work' ed esercitazioni di gruppo, per mettere in pratica i concetti appresi ed entrare in contatto con realtà aziendali di primaria importanza. "Uno di questi gruppi di lavoro – aggiunge Bolognini – viene seguito ed accompagnato passo dopo passo anche da regione Lombardia e questo è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione".

