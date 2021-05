Lombardia, Lazio e Umbria verso la zona bianca dal 14 giugno (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo l’incidenza settimanale Lombardia, Lazio e Umbria sono le prossime regioni che potrebbero entrare nel livello di minor rischio, la «zona bianca» Leggi su corriere (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo l’incidenza settimanalesono le prossime regioni che potrebbero entrare nel livello di minor rischio, la «

Advertising

Corriere : Zona bianca, le date regione per regione: per Lombardia e Lazio l’ipotesi del 14 giugno - UnaTecnologia : RT @Corriere: Zona bianca, le date regione per regione: per Lombardia e Lazio l’ipotesi del 14 giugno - Corriere : Zona bianca, le date regione per regione: per Lombardia e Lazio l’ipotesi del 14 giugno - Cat_Mente : Ma quelli che sostengono che la #Lombardia sia indietro con il piano vaccinale perché nelle altre regioni stanno gi… - GIANGI774 : In Lombardia aperte con due ore di anticipo le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 40. La Regione corre anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Lazio Vaccini, ancora scoperti 12 milioni di italiani over 60 Ad esempio giovedì 20 la Lombardia parte con i 40enni, che il Lazio ha già avviato, mentre la Toscana è partita martedì 18 con la fascia 44 - 47enni. Figliuolo alle regioni:mantenere focus su over 60 ...

Vaccino Covid, seconda dose in vacanza: gli accordi tra le Regioni Ecco le risposte ai dubbi dei lombardi Le tappe della campagna vaccinale in Lombardia: tutte le ... Abruzzo e Lazio dicono sì, ma a patto che arrivino più dosi. Quattro sindaci del riminese hanno ...

Lombardia e Lazio verso la zona bianca dal 14 giugno Corriere della Sera Covid, quali regioni e settori in mano alle mafie nella crisi Il Viminale continua a monitorare le azioni sospette nelle regioni e nei settori considerati più sensibili alle infiltrazioni criminali ...

Vaccino Covid, seconda dose in vacanza: gli accordi tra le Regioni Il no del generale Figliuolo, ma i governatori premono. Dopo il Veneto, sì di Abruzzo e Lazio. L’intesa tra Piemonte e Liguria, che promettono di compensare le dosi ...

Ad esempio giovedì 20 laparte con i 40enni, che ilha già avviato, mentre la Toscana è partita martedì 18 con la fascia 44 - 47enni. Figliuolo alle regioni:mantenere focus su over 60 ...Ecco le risposte ai dubbi dei lombardi Le tappe della campagna vaccinale in: tutte le ... Abruzzo edicono sì, ma a patto che arrivino più dosi. Quattro sindaci del riminese hanno ...Il Viminale continua a monitorare le azioni sospette nelle regioni e nei settori considerati più sensibili alle infiltrazioni criminali ...Il no del generale Figliuolo, ma i governatori premono. Dopo il Veneto, sì di Abruzzo e Lazio. L’intesa tra Piemonte e Liguria, che promettono di compensare le dosi ...