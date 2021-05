Lombardia: De Corato, 'oltre 46 mln per spese sanitarie causate da incidenti stradali' (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag. (Adnkronos) - "Gli incidenti stradali costituiscono una voce non trascurabile nel bilancio delle spese sanitarie, somme che potrebbero e dovrebbero essere ridotte sensibilmente. Il costo a carico di Regione Lombardia è stato di oltre 46 milioni di euro nel 2019". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, intervenendo al webinar online su 'incidenti stradali in Lombardia: i costi sanitari'. Appuntamento curato da Regione Lombardia e PoliS Lombardia. "Se il numero di incidenti diminuisce -ha aggiunto De Corato- anche le spese per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag. (Adnkronos) - "Glicostituiscono una voce non trascurabile nel bilancio delle, somme che potrebbero e dovrebbero essere ridotte sensibilmente. Il costo a carico di Regioneè stato di46 milioni di euro nel 2019". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione, Riccardo De, intervenendo al webinar online su 'in: i costi sanitari'. Appuntamento curato da Regionee PoliS. "Se il numero didiminuisce -ha aggiunto De- anche leper le ...

