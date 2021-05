Lombardia al lavoro per vaccinare migranti e senza fissa dimora da inizio giungo: “Varrà il criterio dell’età e riceveranno il monodose Johnson” (Di giovedì 20 maggio 2021) La Regione Lombardia sta lavorando per estendere la campagna vaccinale anche a persone senza fissa dimora e migranti. Lo ha annunciato Marco Salmoiraghi, vicedirettore della direzione Welfare in commissione Sanità al Pirellone. “Le Ats lombarde contatteranno le organizzazioni che si occupano dei senzatetto per chiedere il numero di soggetti che assistono e per capire la capacità che hanno di somministrare le dosi vaccinali ad aprire la campagna vaccinazioni a partire dai primi di giugno”. Anche per loro, ha specificato, “Varrà il criterio delle fasce d’età” e probabilmente sarà utilizzato il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson. La decisione è stata ben accolta dai banchi di Pd e M5s. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) La Regionesta lavorando per estendere la campagna vaccinale anche a persone. Lo ha annunciato Marco Salmoiraghi, vicedirettore della direzione Welfare in commissione Sanità al Pirellone. “Le Ats lombarde contatteranno le organizzazioni che si occupano deitetto per chiedere il numero di soggetti che assistono e per capire la capacità che hanno di somministrare le dosi vaccinali ad aprire la campagna vaccinazioni a partire dai primi di giugno”. Anche per loro, ha specificato, “ildelle fasce d’età” e probabilmente sarà utilizzato il vaccinoJanssen di. La decisione è stata ben accolta dai banchi di Pd e M5s. ...

