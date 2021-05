LOCKDOWN “CRIMINALI” E CASSE INTEGRAZIONI IN RITARDO. Così lo Stato ha creato 132mila Nuovi Poveri aiutati dalla Caritas. Altri dalla… ‘Ndrangheta! (Di giovedì 20 maggio 2021) Fonte originale: articolo di Carlo Domenico Cristofori su Gospa News «Nuovo allarme della Caritas italiana dopo un anno di pandemia sociale. Sono cresciuti i Nuovi Poveri, presi in carico per la prima volta da parrocchie e centri di ascolto. Sono ormai oltre 453mila, il 60% dei quali italiani e il 53,8% donne. Le persone più frequentemente aiutate dal 61% delle Caritas avevano soprattutto impieghi irregolari fermi causa Covid-19, la metà ha aiutato lavoratori precari o saltuari privi di ammortizzatori sociali e il 40% autonomi e stagionali in attesa delle misure di sostegno. Oltre un terzo erano dipendenti in attesa della cassa integrazione ordinaria e in deroga». Ieri, martedì 18 maggio, il quotidiano Avvenire ha annunciato il il quarto monitoraggio dell’organismo pastorale Cei ma per mantenere un profilo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Fonte originale: articolo di Carlo Domenico Cristofori su Gospa News «Nuovo allarme dellaitaliana dopo un anno di pandemia sociale. Sono cresciuti i, presi in carico per la prima volta da parrocchie e centri di ascolto. Sono ormai oltre 453mila, il 60% dei quali italiani e il 53,8% donne. Le persone più frequentemente aiutate dal 61% delleavevano soprattutto impieghi irregolari fermi causa Covid-19, la metà ha aiutato lavoratori precari o saltuari privi di ammortizzatori sociali e il 40% autonomi e stagionali in attesa delle misure di sostegno. Oltre un terzo erano dipendenti in attesa della cassa integrazione ordinaria e in deroga». Ieri, martedì 18 maggio, il quotidiano Avvenire ha annunciato il il quarto monitoraggio dell’organismo pastorale Cei ma per mantenere un profilo ...

