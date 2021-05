Lo strano caso dei due senatori leghisti (ex grillini) che hanno restituito il vitalizio a Formigoni (Di giovedì 20 maggio 2021) Si chiamano Alessandra Riccardi e Ugo Grassi, a molti i loro volti e i loro nomi diranno poco, se non nulla. E invece raccontano tutto sulla situazione di miseria e degrado di certa politica in Italia e, in particolare, di un certo partito. Già, perché chi sono Riccardi e Grassi? Sono i due senatori leghisti che hanno contribuito in modo decisivo alla restituzione del vitalizio a Roberto Formigoni, nonostante una condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione nell’ambito del processo Maugeri. La prima, Riccardi, ha votato a favore un mese fa in commissione Contenziosa. Il secondo, Grassi, ha completato l’opera poche ore fa con il via libera definitivo in consiglio di Garanzia. Cos’hanno in comune questi due ex carneadi assurti ad angeli custode del Celeste? Sono entrambi stati eletti nel ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Si chiamano Alessandra Riccardi e Ugo Grassi, a molti i loro volti e i loro nomi diranno poco, se non nulla. E invece raccontano tutto sulla situazione di miseria e degrado di certa politica in Italia e, in particolare, di un certo partito. Già, perché chi sono Riccardi e Grassi? Sono i duechecontribuito in modo decisivo alla restituzione dela Roberto, nonostante una condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione nell’ambito del processo Maugeri. La prima, Riccardi, ha votato a favore un mese fa in commissione Contenziosa. Il secondo, Grassi, ha completato l’opera poche ore fa con il via libera definitivo in consiglio di Garanzia. Cos’in comune questi due ex carneadi assurti ad angeli custode del Celeste? Sono entrambi stati eletti nel ...

