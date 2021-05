Lo psicologo Ciappi | ' Giovani e alcol | perché da un rituale di convivialità si passa alla dipendenza'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : psicologo Ciappi

Globalist.it

...questo? Perché i giovani e i giovanissimi sono sempre più coinvolti nell'uso e nell'abuso di alcol? Per rispondere a questi interrogativi abbiamo rivolto alcune domande a Silvioe ......questo? Perché i giovani e i giovanissimi sono sempre più coinvolti nell'uso e nell'abuso di alcol? Per rispondere a questi interrogativi abbiamo rivolto alcune domande a Silvioe ...L'esperto ci spiega perché in pandemia è aumentata la vendita online di bevande alcoliche proprio tra i ragazzi: "Soli anche in famiglia, incertezza nel lavoro, si anestizza la sofferenza" ...Lo psicologo Silvio ci spiega perché in pandemia è aumentata la vendita online di bevande alcoliche e perché i protagonisti sono proprio i giovani ...