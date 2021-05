Lo juventino Moncalvo: “Le nostre vittorie sporche, sono rattristato” (Di giovedì 20 maggio 2021) Gigi Moncalvo, giornalista e tifoso della Juventus, a Radio Punto Nuovo ha commentato la vittoria dei bianconeri della Coppa Italia. La Juventus ha battuto ieri sera 1-2 l’Atalanta con le reti di Kulusevski e Chiesa ed ha vinto la sua quattordicesima Coppa Italia. I bianconeri, dopo una stagione caratterizzata da risultati poco convincenti, hanno festeggiato tanto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 maggio 2021) Gigi, giornalista e tifoso della Juventus, a Radio Punto Nuovo ha commentato la vittoria dei bianconeri della Coppa Italia. La Juventus ha battuto ieri sera 1-2 l’Atalanta con le reti di Kulusevski e Chiesa ed ha vinto la sua quattordicesima Coppa Italia. I bianconeri, dopo una stagione caratterizzata da risultati poco convincenti, hanno festeggiato tanto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

napolipiucom : MONCALVO: “DA TIFOSO JUVENTINO, AMMETTO CHE TUTTE LE NOSTRE VITTORIE SONO SPORCHE. MI VERGOGNO…” - mesanti64 : @MarzianoAnsioso Da juventino mi vergogno che Gigi Moncalvo appartenga alla mia stessa specie! - 2gobbo : @MarzianoAnsioso Da juventino, Non pensavo Gigi Moncalvo fosse ancora vivo - simondritt : RT @MarzianoAnsioso: Gigi Moncalvo: 'Da juventino mi vergogno perché ieri abbiamo rubato, c'era il rigore per l'Atalanta, il gol di Kulesev… - AxxMassimo : @MarzianoAnsioso Moncalvo deve smettere di bere Asserzione 'da juventino' dice tutto Non lo e' -