Livorno, il sindaco: “Ho sentito Allegri recentemente, è lusingato dalla corte del Napoli” (Di giovedì 20 maggio 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto il sindaco di Livorno, terra natale di Max Allegri, Luca Salvetti: “La scelta Napoli sarebbe la migliore per Massimiliano Allegri. Gli allenatori toscani hanno una grande capacità di gestire lo spogliatoio, sono persone capaci di allenare calciatori ma soprattutto gli uomini. Ho sentito Allegri recentemente e mi ha detto che è lusingato della scelta Napoli, ma mi ha anche detto che sta valutando 2 o 3 proposte” Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 maggio 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto ildi, terra natale di Max, Luca Salvetti: “La sceltasarebbe la migliore per Massimiliano. Gli allenatori toscani hanno una grande capacità di gestire lo spogliatoio, sono persone capaci di allenare calciatori ma soprattutto gli uomini. Hoe mi ha detto che èdella scelta, ma mi ha anche detto che sta valutando 2 o 3 proposte”

