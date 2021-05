LIVE – Nuoto, Europei Budapest 2021: batterie e finali giovedì 20 maggio (DIRETTA) (Di giovedì 20 maggio 2021) La DIRETTA LIVE della quarta giornata del Nuoto in vasca lunga agli Europei di Budapest 2021. Dopo le sette medaglie conquistate ieri, l’Italia vuole continuare ad arricchire il bottino. Federica Pellegrini va caccia della 57esima medaglia internazionale nei “suoi” 200 stile libero, mentre Simona Quadarella, dopo l’oro degli 800 stile libero, torna in gara nelle batterie dei 1500. L’appuntamento è per le ore 10.00 di giovedì 20 maggio con le batterie, mentre dalle 18.00 toccherà a semifinali e finali. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Segui il LIVE su Sportface.it COME VEDERE LE GARE GLI AZZURRI IN GARA OGGI I RISULTATI GARA PER ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Ladella quarta giornata delin vasca lunga aglidi. Dopo le sette medaglie conquistate ieri, l’Italia vuole continuare ad arricchire il bottino. Federica Pellegrini va caccia della 57esima medaglia internazionale nei “suoi” 200 stile libero, mentre Simona Quadarella, dopo l’oro degli 800 stile libero, torna in gara nelledei 1500. L’appuntamento è per le ore 10.00 di20con le, mentre dalle 18.00 toccherà a semi. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Segui ilsu Sportface.it COME VEDERE LE GARE GLI AZZURRI IN GARA OGGI I RISULTATI GARA PER ...

