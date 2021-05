LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: l’Italia spinge Federica Pellegrini in finale nei 200 sl! Ceccon e Cusinato ai piedi del podio (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01: Entrano le atlete protagoniste della finale dei 200 stile libero donne: Murez (Isr), Dumont (Bel), Pellegrini (Ita), Seemanova (Cze), Bonnet (Fra), Anderson (Gbr), Fain (Slo), Mrozinski (Ger) 18.59: Non doveva partecipare, Federica Pellegrini, a questo Europeo ma alla luce delle sensazioni positive provate nella staffetta, ha deciso di prendere il via ed ha conquistato la finale. 18.54: Manca davvero poco alla finale più attesa della serata azzurra. Federica Pellegrini pronta per scendere in acqua a caccia del podio europeo nei 200 stile libero. Ora le premiazioni dei 200 farfalla donne e dei 100 dorso uomini 18.50: Questi i finalisti dei 50 farfalla: ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.01: Entrano le atlete protagoniste delladei 200 stile libero donne: Murez (Isr), Dumont (Bel),(Ita), Seemanova (Cze), Bonnet (Fra), Anderson (Gbr), Fain (Slo), Mrozinski (Ger) 18.59: Non doveva partecipare,, a questo Europeo ma alla luce delle sensazioni positive provate nella staffetta, ha deciso di prendere il via ed ha conquistato la. 18.54: Manca davvero poco allapiù attesa della serata azzurra.pronta per scendere in acqua a caccia deleuropeo nei 200 stile libero. Ora le premiazioni dei 200 farfalla donne e dei 100 dorso uomini 18.50: Questi i finalisti dei 50 farfalla: ...

