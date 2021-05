LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Federica Pellegrini per una nuova impresa nei 200 sl! Torna Quadarella (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto, FONDO, TUFFI E ARTISTICO Orari, programma, Tv e Streaming degli Europei di Budapest 2021 – I tempi-limite per Tokyo – La presentazione della terza giornata di gare agli Europei di Budapest – Le speranze di medaglia per l’Italia agli Europei di Budapest – La cronaca della terza giornata di gare degli Europei 2021 – Il pagellone della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati Europei di Nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria. L’Italia del Nuoto non si vuole fermare e oggi gioca altre ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI, FONDO, TUFFI E ARTISTICO Orari, programma, Tv e Streaming deglidi Budapest– I tempi-limite per Tokyo – La presentazione della terza giornata di gare aglidi Budapest – Le speranze di medaglia per l’Italia aglidi Budapest – La cronaca della terza giornata di gare degli– Il pagellone della terza giornata Buongiorno e benvenuti alladella quarta giornata dei Campionatidiin programma a Budapest in Ungheria. L’Italia delnon si vuole fermare e oggi gioca altre ...

Advertising

infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA. E' pioggia di medaglie: argenti per Burdisso, Miressi, Paltrinieri e Castiglio… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Paltrinieri d’argento Acerenza di bronzo nei 1500! - #Nuoto #Europei #DIRETTA:… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI: ?????? 13h00 Geneva Open, Stricker - Fucsovics - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: dalle 10.00 le batterie attesa per la 4×200 sl. Paltrinieri nel pomeriggio -… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: dalle 10.00… -