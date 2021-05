LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Ceccon a 5 centesimi dal podio, Cusinato quinta nei 200 farfalla. Attesa per Federica Pellegrini (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.12: C’è Margherita Panziera al via nella prima semifinale dei 100 dorso. Al via Peda (Pol), Burian (Hun), Wild (Gbr), Toussaint (Ned), Panziera (Ita), De Waard (Ned), Kubova Baumrtov (Cze), Jallow (Fin) 18.09: Nooooooooooooooooooo!!! Ceccon fuori dal podio per pochissimo… 53?02 e sesto posto ma vicinissimo al terzo posto. Vince il rumeno Glinta in 52?88, secondo lo spagnolo Gonzalez de OLIVEira in 52?90, terzi a pari perito il francese Ndoye Brouard e il greco Christou in 52?97. Ceccon a 5 centesimi dal podio 18.06: Seconda finale di giornata e secondo azzurro a caccia del podio, Thomas Ceccon. Ecco i partenti: Ceccon (Ita), Gonzalez de ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.12: C’è Margherita Panziera al via nella prima semifinale dei 100 dorso. Al via Peda (Pol), Burian (Hun), Wild (Gbr), Toussaint (Ned), Panziera (Ita), De Waard (Ned), Kubova Baumrtov (Cze), Jallow (Fin) 18.09: Nooooooooooooooooooo!!!fuori dalper pochissimo… 53?02 e sesto posto ma vicinissimo al terzo posto. Vince il rumeno Glinta in 52?88, secondo lo spagnolo Gonzalez de Oira in 52?90, terzi a pari perito il francese Ndoye Brouard e il greco Christou in 52?97.a 5dal18.06: Seconda finale di giornata e secondo azzurro a caccia del, Thomas. Ecco i partenti:(Ita), Gonzalez de ...

