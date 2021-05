LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: Sara Cardin si giocherà il bronzo, le squadre italiane di kata da medaglia (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04 Bene anche la lussemburghese Warling sulla lituana Mazoraite. 13.02 I ripescaggi iniziano con il successo dell’israeliana Efroni, per 2-1 sulla bosniaca Begic. 12.54 Tra poco al via i ripescaggi. 12.53 Tutto facile per la tedesca Messerschmidt, che va in finale dopo il 5-1 contro l’azera Gasimova. 12.52 Finisce qui. Sara Cardin si giocherà il bronzo, mentre la russa è in finale per l’oro. 12.51 Cardin in difficoltà, Chernyseva sola sul 5-3. 12.50 Chernysheva si rifà sotto, 3-3 a soli trenta secondi dalla fine. 12.49 Risponde Cardin! 3-1 per l’azzurra. 12.48 Accorcia Chernysheva, Cardin avanti 2-1. 12.47 Primi due punti per Cardin, avanti 2-0 dopo un minuto. 12.46 Inizia ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 Bene anche la lussemburghese Warling sulla lituana Mazoraite. 13.02 I ripescaggi iniziano con il successo dell’israeliana Efroni, per 2-1 sulla bosniaca Begic. 12.54 Tra poco al via i ripescaggi. 12.53 Tutto facile per la tedesca Messerschmidt, che va in finale dopo il 5-1 contro l’azera Gasimova. 12.52 Finisce qui.siil, mentre la russa è in finale per l’oro. 12.51in difficoltà, Chernyseva sola sul 5-3. 12.50 Chernysheva si rifà sotto, 3-3 a soli trenta secondi dalla fine. 12.49 Risponde! 3-1 per l’azzurra. 12.48 Accorcia Chernysheva,avanti 2-1. 12.47 Primi due punti per, avanti 2-0 dopo un minuto. 12.46 Inizia ...

