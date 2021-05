LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: Sara Cardin in semifinale, le squadre italiane di kata da medaglia (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43 Tra le migliori quattro anche l’azera Gasimova, vittoriosa 8-1 sulla bulgara Goranova. 12.42 Si chiude sull’8-0. Grande prova per l’azzurra, che approda in semifinale. 12.41 Cardin vola sul 7-0, mancano solo trenta secondi. 12.40 Allunga Cardin, ora sul 4-0! 12.39 La tedesca Messerschmidt sconfigge la bielorussa Sharykhina e va in semifinale. 12.38 A segno l’azzurra, 1-0 sulla francese Philippe, mancano due minuti. 12.37 Inizia il combattimento di Sara Cardin! 12.36 Yuko vincente per la russa Chernysheva, che si impone 8-0 sulla macedone Zaborska e vola in semifinale. 12.34 La bulgara Goranova completa il quadro delle migliori otto, dopo il 5-2 alla portoghese Silva. 12.31 Vince la ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.43 Tra le migliori quattro anche l’azera Gasimova, vittoriosa 8-1 sulla bulgara Goranova. 12.42 Si chiude sull’8-0. Grande prova per l’azzurra, che approda in. 12.41vola sul 7-0, mancano solo trenta secondi. 12.40 Allunga, ora sul 4-0! 12.39 La tedesca Messerschmidt sconfigge la bielorussa Sharykhina e va in. 12.38 A segno l’azzurra, 1-0 sulla francese Philippe, mancano due minuti. 12.37 Inizia il combattimento di! 12.36 Yuko vincente per la russa Chernysheva, che si impone 8-0 sulla macedone Zaborska e vola in. 12.34 La bulgara Goranova completa il quadro delle migliori otto, dopo il 5-2 alla portoghese Silva. 12.31 Vince la ...

