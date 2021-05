LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: Sara Cardin e Danilo Greco si giocheranno il bronzo, le squadre italiane di kata da medaglia (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32: E’ sul tatami l’azzurra Perfetto contro la cipriota Papageorgiou 15.20: Iniziate le sfide della categoria -50 kg femminile. Per l’Italia in gara Erminia Perfetto che affronterà al primo turno la cipriota Papageorgiou 15.15: Sarà il russo Ogannisian ad affrontare l’azzurro Danilo 15.03: Si stanno disputando i ripescaggi per il bronzo della categoria -60 kg uomini 14.58: L’altro finalista della categoria -60 kg è il lettone Kalnins che ha sconfitto il tedesco Haas 14.56: Niente da fare per Danilo Greco che andrà a giocarsi il bronzo. Il turco Samdan vince 7-1 e vola in finale nella categoria -60 kg 14.56: Ancora un doppio Aka per il turco che si porta sull’1-6 quando mancano 26? al termine 14.55: mancano 59? al termine ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32: E’ sul tatami l’azzurra Perfetto contro la cipriota Papageorgiou 15.20: Iniziate le sfide della categoria -50 kg femminile. Per l’Italia in gara Erminia Perfetto che affronterà al primo turno la cipriota Papageorgiou 15.15: Sarà il russo Ogannisian ad affrontare l’azzurro15.03: Si stanno disputando i ripescaggi per ildella categoria -60 kg uomini 14.58: L’altro finalista della categoria -60 kg è il lettone Kalnins che ha sconfitto il tedesco Haas 14.56: Niente da fare perche andrà a giocarsi il. Il turco Samdan vince 7-1 e vola in finale nella categoria -60 kg 14.56: Ancora un doppio Aka per il turco che si porta sull’1-6 quando mancano 26? al termine 14.55: mancano 59? al termine ...

