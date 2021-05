LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: le squadre italiane di kata da medaglia, tocca a Sara Cardin (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 Avanza l’ucraina Terliuga, a seguito del 6-1 sull’inglese Burkitt. Bene anche la russa Chernysheva, 6-0 sulla bosniaca Begic, mentre nella pool 4 è arrivato un 3-0 della bielorussa Sharykina sull’olandese Landman. 12.01 Nella pool 4 la slovena Haberl sconfigge la ceca Crhonkova. 12.00 Terzo turno per la montenegrina Maksovic, che si impone 4-1 sulla spagnola Fernandez. 11.59 Netto 8-0 dell’inglese Burkitt sulla kosovara Gervalla. 11.58 Grande vittoria per Cardin, che balza al turno successivo. 11.57 Benissimo Sara Cardin, sul 5-0 ad un minuto e mezzo dalla fine. 11.56 Netto 5-1 dell’estone Lirisman sulla croata Hasani. 11.53 La prima ad accedere al secondo turno è la russa Chernysheva, vittoriosa 4-1 sull’israeliana Efroni. Ora sul tatami ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.04 Avanza l’ucraina Terliuga, a seguito del 6-1 sull’inglese Burkitt. Bene anche la russa Chernysheva, 6-0 sulla bosniaca Begic, mentre nella pool 4 è arrivato un 3-0 della bielorussa Sharykina sull’olandese Landman. 12.01 Nella pool 4 la slovena Haberl sconfigge la ceca Crhonkova. 12.00 Terzo turno per la montenegrina Maksovic, che si impone 4-1 sulla spagnola Fernandez. 11.59 Netto 8-0 dell’inglese Burkitt sulla kosovara Gervalla. 11.58 Grande vittoria per, che balza al turno successivo. 11.57 Benissimo, sul 5-0 ad un minuto e mezzo dalla fine. 11.56 Netto 5-1 dell’estone Lirisman sulla croata Hasani. 11.53 La prima ad accedere al secondo turno è la russa Chernysheva, vittoriosa 4-1 sull’israeliana Efroni. Ora sul tatami ...

