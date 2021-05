LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: le squadre italiane di kata da medaglia, subito out Angelo Crescenzo (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33 Incredibile! subito fuori Angelo Crescenzo! Uygur Burak chiude 2-0! 10.30 Ancora uno yuko per Burak ed è 2-0 a 22 secondi dalla fine 10.28 Burak mette a segno il primo punto, ed è 1-0 10.27 Si inizia con una fase di studio, match equilibrato 10.25 Inizia il percorso di Angelo Crescenzo! 10.15 Angelo Crescenzo inizierà il suo percorso dal secondo turno, contro il turco Uygur Burak, subito un avversario pericoloso 10.07 Scatta ufficialmente il programma del -67kg maschili di kumitè 9.57 Il programma dovrebbe iniziare alle ore 10.05 per cui, qualche minuto di attesa 9.56 Per l’Italia sarà al via Angelo Crescenzo, fresco di qualificazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 Incredibile!fuori! Uygur Burak chiude 2-0! 10.30 Ancora uno yuko per Burak ed è 2-0 a 22 secondi dalla fine 10.28 Burak mette a segno il primo punto, ed è 1-0 10.27 Si inizia con una fase di studio, match equilibrato 10.25 Inizia il percorso di! 10.15inizierà il suo percorso dal secondo turno, contro il turco Uygur Burak,un avversario pericoloso 10.07 Scatta ufficialmente il programma del -67kg maschili di kumitè 9.57 Il programma dovrebbe iniziare alle ore 10.05 per cui, qualche minuto di attesa 9.56 Per l’Italia sarà al via, fresco di qualificazione ...

Advertising

OA_Sport : LIVE #Karate, Europei 2021 in DIRETTA: il day-2 inizia con il kata a squadre - zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: Italia ambiziosa nelle gare a squadre di kata - #Karate #Europei #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: Martina per il bronzo Pasqua subito ko nei -61kg Busà out nei -75kg - #Karate… - zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: Martina per il bronzo Pasqua subito ko nei -61kg Busà avanza nei -75kg -… - zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: Martina per il bronzo Pasqua subito ko nei -61kg Busà avanza nei -75kg -… -