LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: le squadre italiane di kata da medaglia, ai quarti Sara Cardin (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 Cardin! Proprio sul finale sferra il colpo del 5-3, azzurra ai quarti! 12.20 Ad un minuto dalla fine siamo sul 2-2. 12.18 Inizio equlibrato, 1-1 a due minuti dalla fine. 12.16 Torna sul tatami Sara Cardin, questa volta contro l’ucraina Terliuga. 12.14 Terzo turno raggiunto anche dalla portoghese Silva, giustiziera 3-1 della slovacca Kuklova. La pool 4 vede completarsi il secondo round, dopo la vittoria della lussemburghese Warling sulla svedese Zarei. 12.09 Passa anche la francese Philippe, contro la rumena Bogdan, mentre la macedone Zaborska sconfigge di misura la greca Pappa. Bene anche l’azera Gasimova, sull’estone Lirisman, con la tedesca Messerschmidt che ha avuto la meglio sulla lituana Marozaite. 12.07 Terzo turno anche per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21! Proprio sul finale sferra il colpo del 5-3, azzurra ai! 12.20 Ad un minuto dalla fine siamo sul 2-2. 12.18 Inizio equlibrato, 1-1 a due minuti dalla fine. 12.16 Torna sul tatami, questa volta contro l’ucraina Terliuga. 12.14 Terzo turno raggiunto anche dalla portoghese Silva, giustiziera 3-1 della slovacca Kuklova. La pool 4 vede completarsi il secondo round, dopo la vittoria della lussemburghese Warling sulla svedese Zarei. 12.09 Passa anche la francese Philippe, contro la rumena Bogdan, mentre la macedone Zaborska sconfigge di misura la greca Pappa. Bene anche l’azera Gasimova, sull’estone Lirisman, con la tedesca Messerschmidt che ha avuto la meglio sulla lituana Marozaite. 12.07 Terzo turno anche per la ...

