LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: Cardin, Perfetto e Greco si giocheranno il bronzo, le squadre italiane di kata da medaglia (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15: Sempre 1-0 per l’Italia quando mancano 40? 17.13: Quando mancano 67? al termine del terzo incontro arriva lo yuko per gli azzurri: 1-0 17.10: Arriva in chiusura lo yuko degli sloveni che pareggiano il conto. Si chiude 4-4 il secondo incontro 17.09: Ancora uno yuko a testa: 4-3 Italia mancano 12? 17.08: Altro botta e risposta: uno yuko a testa: 3-2, mancano 46? 17.06: Uno yuko a testa con gli azzurri avanti 2-1 17.05: Yuko per l’Italia in apertura di secondo match: 1-0 17.02: Il sorpasso degli azzurri che si portano sul 2-1 e vincono il primo incontro 16.59: Primo yuko per la Slovenia: 0-1 16.53: L’Italia affronta la Slovenia nel primo turno del kumite a squadra maschile 16.45: In programma tra poco il primo turno della gara a squadre maschile 16.31: Dominio dell’azzurra che dunque andrà ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15: Sempre 1-0 per l’Italia quando mancano 40? 17.13: Quando mancano 67? al termine del terzo incontro arriva lo yuko per gli azzurri: 1-0 17.10: Arriva in chiusura lo yuko degli sloveni che pareggiano il conto. Si chiude 4-4 il secondo incontro 17.09: Ancora uno yuko a testa: 4-3 Italia mancano 12? 17.08: Altro botta e risposta: uno yuko a testa: 3-2, mancano 46? 17.06: Uno yuko a testa con gli azzurri avanti 2-1 17.05: Yuko per l’Italia in apertura di secondo match: 1-0 17.02: Il sorpasso degli azzurri che si portano sul 2-1 e vincono il primo incontro 16.59: Primo yuko per la Slovenia: 0-1 16.53: L’Italia affronta la Slovenia nel primo turno del kumite a squadra maschile 16.45: In programma tra poco il primo turno della gara amaschile 16.31: Dominio dell’azzurra che dunque andrà ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: Sara Cardin e Danilo Greco si giocheranno il bronzo le squadre italiane di kat… - zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: Sara Cardin e Danilo Greco si giocheranno il bronzo le squadre italiane di kat… - zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: Sara Cardin in semifinale le squadre italiane di kata da medaglia - #Karate… - zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: le squadre italiane di kata da medaglia ai quarti Sara Cardin - #Karate… - OA_Sport : LIVE #Karate, Europei 2021 in DIRETTA: il day-2 inizia con il kata a squadre -