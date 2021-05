LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | caduta e ritiro forzato per De Marchi e Soler

giroditalia : ?? Giro - Stage 1?1? ?? Castiglion del Bosco - km 116 ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ????? Breakaway ?? 9'19' >… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Gualdo - km 86 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema, @geoffbouche,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ??? Quintodecimo - km 120 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 Siena-Bagno di Romagna LIVE: brutta caduta per De Marchi. Il friulano viene portato via… - SpazioCiclismo : Partenza ad altissima intensità in questa lunga frazione (212km) fra Siena e Bagno di Romagna #giro Seguila in dir… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

Sergio Perez è stato il più veloce: il pilota messicano della Red Bull ha realizzato il miglior tempo, chiudendo il suoveloce in 1'12"487. Secondo tempo per il ferrarista Carlos Sainz davanti ...DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere, streaming video: Mercedes leader nella Fp2! Per quanto ... Per quanto riguarda gli altri, i tempi sono ancora relativi non avendo trovato ilbuono per ...Mediaset e Radio Norba hanno rinnovato la partnership fino al 2023 per il programma musicale che sarà condotto ancora una volta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ...Sainz con la Ferrari secondo. Leclerc subito out per un problema meccanico. Perez il più veloce. Alle 15 le libere 2 live ...