LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: occhi puntati sulla Ferrari. Alle 11.30 si parte (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52 Il ‘Circus’ torna a Montecarlo dopo una stagione di assenza. L’emergenza sanitaria ha tolto questa manifestazione dal calendario 2020, campionato in cui non si sono svolte degli eventi all’interno di circuiti non permanenti. 10.48 Come da tradizione il week-end di Monaco inizia con un giorno di anticipo. Il giovedì sarà riservato Alle libere, mentre il venerdì l’attività in pista verrà dedicata Alle categorie di supporto alla massima formula. Sabato si determinerà la griglia di partenza per la gara che partirà domenica Alle 15.00. 10.45 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del Gran Premio di Montecarlo, quinto atto del Mondiale F1 ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52 Il ‘Circus’ torna a Montecarlo dopo una stagione di assenza. L’emergenza sanitaria ha tolto questa manifestazione dal calendario 2020, campionato in cui non si sono svolte degli eventi all’interno di circuiti non permanenti. 10.48 Come da tradizione il week-end diinizia con un giorno di anticipo. Il giovedì sarà riservatolibere, mentre il venerdì l’attività in pista verrà dedicatacategorie di supporto alla massima formula. Sabato si determinerà la griglia dinza per la gara che partirà domenica15.00. 10.45 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladelle prove libere del Gran Premio di Montecarlo, quinto atto del Mondiale F1 ...

