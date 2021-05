L'Isola dei Famosi: per la prima volta il vincitore sarà proclamato in Honduras (Di giovedì 20 maggio 2021) La finale de L'Isola dei Famosi si sta avvicinando, infatti l'ultima puntata della quindicesima edizione del reality show di Canale 5 andrà in onda il 7 giugno 2021. Il programma condotto da Ilary Blasi non ha vissuto una stagione particolarmente semplice. Infatti le norme anti-contagio legate alla pandemia di Covid hanno imposto di rivedere numerosi meccanismi dello show. Anche la finale de L'Isola dei Famosi si svolgerà in maniera differente rispetto a quanto è successo in tutte le altre edizioni. Per la prima volta nella storia del reality infatti il vincitore verrà proclamato direttamente in Honduras e non nello studio italiano. Questa indiscrezione girava online ormai da un po' di tempo, ma ora la conferma è arrivata dal portale ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 maggio 2021) La finale de L'deisi sta avvicinando, infatti l'ultima puntata della quindicesima edizione del reality show di Canale 5 andrà in onda il 7 giugno 2021. Il programma condotto da Ilary Blasi non ha vissuto una stagione particolarmente semplice. Infatti le norme anti-contagio legate alla pandemia di Covid hanno imposto di rivedere numerosi meccanismi dello show. Anche la finale de L'deisi svolgerà in maniera differente rispetto a quanto è successo in tutte le altre edizioni. Per lanella storia del reality infatti ilverràdirettamente ine non nello studio italiano. Questa indiscrezione girava online ormai da un po' di tempo, ma ora la conferma è arrivata dal portale ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - _Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - domenicamaccar2 : RT @liselpe: @IsolaDeiFamosi Per me isola dei famosi è finita lunedì scorso 17/05/21, dopo là fregatura. - elisapuglia2 : RT @IsolaDeiFamosi: C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una classifi… -