L’Io e mondo nella poesia italiana (Di giovedì 20 maggio 2021) Gadda ne "La cognizione del dolore" scrive: " l'io, io!… il più lurido di tutti i pronomi!… I pronomi! Sono i pidocchi del pensiero. Quando il pensiero ha i pidocchi, si gratta come tutti quelli che hanno i pidocchi… e nelle unghie, allora… ci ritrova i pronomi: i pronomi di persona". Però Gadda lo fa dire al protagonista, suo alter ego nevrotico, in una crisi parossistica. Non dimentichiamo che Gadda era notoriamente nevrotico, per quanto geniale, e ha messo molto del suo io empirico nevrotico in quel romanzo. Alcuni oggi, che vorrebbero rimuovere l'io lirico, citano questo brano dell'ingegnere. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità. Leggi su 900letterario (Di giovedì 20 maggio 2021) Gadda ne "La cognizione del dolore" scrive: " l'io, io!… il più lurido di tutti i pronomi!… I pronomi! Sono i pidocchi del pensiero. Quando il pensiero ha i pidocchi, si gratta come tutti quelli che hanno i pidocchi… e nelle unghie, allora… ci ritrova i pronomi: i pronomi di persona". Però Gadda lo fa dire al protagonista, suo alter ego nevrotico, in una crisi parossistica. Non dimentichiamo che Gadda era notoriamente nevrotico, per quanto geniale, e ha messo molto del suo io empirico nevrotico in quel romanzo. Alcuni oggi, che vorrebbero rimuovere l'io lirico, citano questo brano dell'ingegnere. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

Advertising

GabrieleCorini : Vangelo Oggi (Gv 17,20-26)”perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te...perché il mondo… - paranoia_itsme : RT @T1SAN1NA: “l’italia ha invaso la spagna” io direi che il mondo sangiovanni sta davvero sbocciando???????? #SangiullarixMilano #sangiullari… - nelsottobosco : alla fine il regista ha approvato questo io veramente incazzata biscia non potevamo fare gli anni 50 che potevo ess… - Giuuuu28184469 : RT @T1SAN1NA: “l’italia ha invaso la spagna” io direi che il mondo sangiovanni sta davvero sbocciando???????? #SangiullarixMilano #sangiullari… - IlFanDiSissi : @SissiBellomo @WSJ io sono nato il 6 e sono stato 4 volte a Valencia il 2 ottobre, e la prima volta è stato nel 201… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Io mondo Io sto con le api - Cambia La Terra Cambia la terra