L’Inter prepara la festa scudetto | 4 500 tifosi fuori da San Siro e 1 000 invitati dentro

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 20 maggio 2021) E’ tutto pronto per ladel. Per la gara contro l’Udinese Sanriapre le porte a 1.000 spettatori. MILANO – E’ tutto pronto per ladel. Il grande giorno è ormai vicino: intorno alle 17 di domenica 23 maggio i nerazzurri alzeranno il trofeo davanti a 1.000 spettatori. E’ stata accolta, infatti, la richiesta di consentire a circa milledi poter entrare a Sanper omaggiare la squadra. Ma non è finita qui. La Prefettura ha dato il via libera alla presenza di 4.500 personeda San. Al momento, non è in programma nessun incontro con la squadra. Non è da escludere, però, un’uscita da parte delo gruppo ...