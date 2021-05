L’indiscrezione su Allegri: ha rifiutato la panchina di Mourinho (Di giovedì 20 maggio 2021) Massimiliano Allegri valuta le proposte per il ritorno in panchina dopo tre anni: ecco il retroscena sul rifiuto del toscano Tiene sempre banco il futuro di Massimiliano Allegri anche in ottica Juventus: sono molti i tifosi bianconeri che lo vorrebbero di nuovo in panchina all’Allianz Stadium ma il livornese sembra preferire il Real Madrid. A confermarlo è anche Tyc Sports: Allegri avrebbe rifiutato la panchina del Tottenham dopo l’esonero di Mourinho per non compromettere la possibilità di allenare il Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Massimilianovaluta le proposte per il ritorno indopo tre anni: ecco il retroscena sul rifiuto del toscano Tiene sempre banco il futuro di Massimilianoanche in ottica Juventus: sono molti i tifosi bianconeri che lo vorrebbero di nuovo inall’Allianz Stadium ma il livornese sembra preferire il Real Madrid. A confermarlo è anche Tyc Sports:avrebbeladel Tottenham dopo l’esonero diper non compromettere la possibilità di allenare il Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

