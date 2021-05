(Di giovedì 20 maggio 2021) “Ho aspettato 82questa commissione, dae hodi. Ora ho 90. Oggi è unmolto importante”. Così la senatrice a vitasubito dopo la prima seduta da presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’e alla violenza.

Advertising

rubio_chef : Mi sono emozionato nel sentire le parole di Liliana Segre in difesa della Palestina e del popolo palestinese che da… - ValeSantarelli : “Ho aspettato 82 anni questa commissione, da quando avevo 8 anni e ho sentito parole di odio. Ora ho 90 anni. Oggi… - clagherardini : Liliana #Segre: “Da quando avevo 8 anni e ho sentito parole di odio che aspetto questo giorno' - HuffPostItalia : Liliana Segre: “Da quando avevo 8 anni e ho sentito parole di odio che aspetto questo giorno' - ADM_assdemxmi : RT @agensir: #Pace: Roma, visita della senatrice a vita Liliana Segre alla Comunità di Sant'Egidio -

Ultime Notizie dalla rete : Liliana Segre

... in aggiunta è stato indagato anche un viterbese, qui gli approfondimenti: http://www.viterbonews24.it/news/gli - haters - di -- sotto - indagine_112375.htm ) Il Ddl Zan aggiunge le ...Il Comune di Ercolano conferisce la cittadinanza onoraria alla senatrice. Si terrà venerdì 21 maggio il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice. La cerimonia è in programma venerdì 21 maggio alle ore 15 nell'l'aula consiliare del ...La senatrice a vita dopo l'istituzione della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza ...AGI/Vista - “Ho una grande fiducia nei giovani, capisco perché Mattarella parli a loro, anche io ho questa abitudine, la speranza è lì.” Così la Senatrice a vita, Liliana Segre, prima di entrare a Pal ...