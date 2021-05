Liliana Segre alla prima seduta della Commissione contro l’odio: «Sono 82 anni che aspetto questo momento» – Il video (Di giovedì 20 maggio 2021) «Oggi è un giorno molto importante: ho aspettato 82 anni questa Commissione, da quando ne avevo 8, cioè da quando ho sentito parole di odio». Così la senatrice a vita Liliana Segre in occasione della prima seduta in Senato della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza di cui è presidente: «Ho conosciuto l’odio che ero piccolissima. Tutto parte dalle parole», ha detto Segre. La prima iniziativa è un’indagine conoscitiva sui discorsi dell’odio. Il programma, presentato dalla senatrice a vita, prevede una serie di audizioni, ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) «Oggi è un giorno molto importante: ho aspettato 82questa, da quando ne avevo 8, cioè da quando ho sentito parole di odio». Così la senatrice a vitain occasionein Senatostraordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione alviolenza di cui è presidente: «Ho conosciutoche ero piccolissima. Tutto parte dalle parole», ha detto. Lainiziativa è un’indagine conoscitiva sui discorsi del. Il programma, presentato dsenatrice a vita, prevede una serie di audizioni, ...

Advertising

rubio_chef : Mi sono emozionato nel sentire le parole di Liliana Segre in difesa della Palestina e del popolo palestinese che da… - Simo823654562 : @catlatorre Liliana Segre presidente della repubblica dopo Mattarella ???? - franca705 : @HuffPostItalia Vorrei che Liliana Segre, che stimo molto, dicesse qualcosa di quello che sta succedendo fra israel… - MaurizioTrasat1 : RT @ALFO100897: Segre: “Da quando avevo 8 anni e ho sentito parole di odio che aspetto questo giorno'. E una 'commissione' in merito agli… - dianaterza : RT @ALFO100897: Segre: “Da quando avevo 8 anni e ho sentito parole di odio che aspetto questo giorno'. E una 'commissione' in merito agli… -